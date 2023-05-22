В России зафиксировали необычный вид клещей

Ведущий научный сотрудник института X-Bio ТюмГУ Александр Хаустов рассказал, что во время исследований в Западной Сибири было найдено множество самок нового для науки вида, который назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский). Этот вид обнаружен в почве под травянистыми растениями в сухой степи в Курганской области.