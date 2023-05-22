В России зафиксировали необычный вид клещей

В России обнаружили и описали новый вил растительноядных клещей. Как сообщает РИА Новости, новых насекомых зафиксировали специалисты Тюменского государственного университета.

Фото №1 - В России зафиксировали необычный вид клещей

Ведущий научный сотрудник института X-Bio ТюмГУ Александр Хаустов рассказал, что во время исследований в Западной Сибири было найдено множество самок нового для науки вида, который назвали Linotetranus sibiriensis (линотетранус сибирский). Этот вид обнаружен в почве под травянистыми растениями в сухой степи в Курганской области.

Это первая находка линотетранид в России и самая северная в Евразии. Вероятнее всего, этот вид питается корнями растений. Клещи имеют микроскопически малые размеры — длина их тела чуть более 300 мкм. Это меньше, чем полмиллиметра.

Александр Хаустов
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