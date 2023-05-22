В Уфе 28 мая перекроют центральные улицы

В Уфе 28 мая состоится фестиваль «День 1000 велосипедистов». Как сообщили в администрации города, в связи с проведением традиционного фестиваля будут перекрыты некоторые улицы.

Фото №1 - В Уфе 28 мая перекроют центральные улицы

Так, 28 мая будет закрыт проспект Октября:

- с 07:00 до 12:00 — от Северного проезда до Южного проезда,

- с 07:00 до 13:00 — от Северного проезда до ул. 50 лет Октября.

С 10:30 до 13:00 также будут закрыты улицы:

- 50-летия Октября (от пр. Октября до Цюрупы),

- Цюрупы (от 50-летия Октября до ул. З. Валиди),

- Мажита Гафури (от Пушкина до З. Валиди),

- З. Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).

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