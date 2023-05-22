В Уфе 28 мая перекроют центральные улицы

В Уфе 28 мая состоится фестиваль «День 1000 велосипедистов». Как сообщили в администрации города, в связи с проведением традиционного фестиваля будут перекрыты некоторые улицы.
Так, 28 мая будет закрыт проспект Октября:
- с 07:00 до 12:00 — от Северного проезда до Южного проезда,
- с 07:00 до 13:00 — от Северного проезда до ул. 50 лет Октября.
С 10:30 до 13:00 также будут закрыты улицы:
- 50-летия Октября (от пр. Октября до Цюрупы),
- Цюрупы (от 50-летия Октября до ул. З. Валиди),
- Мажита Гафури (от Пушкина до З. Валиди),
- З. Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).