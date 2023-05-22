В Уфе выпускники украли памятник клещу Валере

В Уфе был украден памятник клещу Валере. Полюбившийся многим миниатюрный постамент простоял почти 1000 дней, однако не выстоял перед выпускниками, у которых сегодня праздник.

Известно, что клеща украли два подростка - девочка и мальчик. Они попали на камеры видеонаблюдения.

По словам амбассадора Уральских гор Олега Чегодаева, который и установил арт-объект, зла на школьников они не держат и обещают восстановить памятник.

Добавим, что арт-объект представляет собой крошечную скульптуру из серебра 925-й пробы и сделана в форме самого обычного клеща.