С сегодняшнего дня в одном из микрорайонов Уфы закрыто движение

С сегодняшнего дня в микрорайоне Глумилино в Уфе закрыто движение для проезда автотранспорта. Ограничение будет действовать две недели. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РБ.
В районе жилых домов № 14а по ул. Рудольфа Нуреева, № 20 по бульвару Давлеткильдеева, № 15 по ул. Энтузиастов до перекрестка ул. Рудольфа Нуреева и Архитектора Рехмукова с 22 мая до 5 июня закроют движение для проезда автотранспорта.
К450-летию Уфы жители Глумилино получат две новые улицы — Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева.