В Башкирии две компании отказались от лицензии на право пользования недрами в Зауралье

Стало известно, что две компании в Башкирии отказались от своих лицензий на право пользования недрами в Зауралье. Об этом сообщает «КоммерсантЪ»-Уфа». По данным издания речь идет о «Евразийской горнопромышленной компании» и «Бурагане».