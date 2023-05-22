В Башкирии две компании отказались от лицензии на право пользования недрами в Зауралье

Стало известно, что две компании в Башкирии отказались от своих лицензий на право пользования недрами в Зауралье. Об этом сообщает «КоммерсантЪ»-Уфа». По данным издания речь идет о «Евразийской горнопромышленной компании» и «Бурагане».
Поводом для отказа от права разработки месторождений называются результаты работы республиканской межведомственной комиссии по предупреждению правонарушений в сфере недропользования. По словам председателя комиссии, вице-премьера правительства Азамата Абдрахманова, этот вопрос прорабатывался с осени 2022 года.
Добавим, что в прошлом году комиссии удалось приостановить деятельность компаний «Альтинвест», «Таналык», «Иремельбашресурс». По решению суда они должны выплатить сотни миллионов рублей штрафов за нанесенный ущерб. Сейчас идет работа по досрочному прекращению лицензий на разработку недр компаний «Графское» и «Алтын Юл».