В Башкирии ремонт подъездов в 2023 году обойдется в 744,4 млн рублей

Всего за время действия республиканской программы комплексного ремонта, с 2019 года, отремонтировали почти семь с половиной тысяч 7 413 подъездов по всему Башкортостану. Выделили на эти цели 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты. Во всех подъездах приводят в порядок вход, укладывают плитку на первом этаже, ставят новую тамбурную дверь, окна, энергосберегающие светильники, почтовые ящики. Жильцы дома сами выбирают цвет стен и тип покрытия. Они входят в состав комиссий, которые принимают работы. Акт приёма подпишут только после устранения всех замечаний. И только после этого работа оплачивается. На все виды услуг гарантия пять лет.