В Башкирии ремонт подъездов в 2023 году обойдется в 744,4 млн рублей

В настоящее время в Башкирии ремонт подъездов по региональной программе проходит в 107 многоквартирных домах. Об этом в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
Ремонт идет в 272 подъездах, а в общей сложности в 2023 году ремонт сделают в 274 МКД. На проект было выделено 744,4 млн рублей.
В своих социальных сетях Радий Хабиров показал уже отремонтированные подъезды в Салавате и Стерлитамаке.
«Чисто, светло, уютно – приятно посмотреть. По программе мы меняем старые окна на новые, пластиковые, устанавливаем почтовые ящики, тамбурную дверь, на первом этаже укладываем плитку. Цвет стен выбирают сами жители. Они же участвуют в приемке работ – акт не подписывается, пока подрядчик не устранит все замечания», – рассказал Глава Башкирии.
Всего за время действия республиканской программы комплексного ремонта, с 2019 года, отремонтировали почти семь с половиной тысяч 7 413 подъездов по всему Башкортостану. Выделили на эти цели 2,8 млрд рублей на условиях софинансирования. Большую часть расходов берет на себя республика, 10% добавляют муниципалитеты. Во всех подъездах приводят в порядок вход, укладывают плитку на первом этаже, ставят новую тамбурную дверь, окна, энергосберегающие светильники, почтовые ящики. Жильцы дома сами выбирают цвет стен и тип покрытия. Они входят в состав комиссий, которые принимают работы. Акт приёма подпишут только после устранения всех замечаний. И только после этого работа оплачивается. На все виды услуг гарантия пять лет.