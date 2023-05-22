В школах Башкирии прозвенели последние звонки

Сегодня в школах республики прозвенели последние звонки. Более 14,5 тысяч 11-классников и почти 47 тысяч 9-классников попрощались с учебниками и уроками. На своей странице в соцсетях с праздником учителей и учеников поздравил глава республики Радий Хабиров. Торжественные линейки прошли в каждой школе. А в Уфе, к примеру, акция «Гранд-вальс» объединила на одном танцполе выпускников всех средних учебных заведений столицы.

За руку со своими учениками. Для каждого классного руководителя последний звонок – трепетный момент. Дети за эти годы стали уже родными, но пора их отпускать во взрослую жизнь.

Главные герои линейки в башкирской гимназии №20 им. Фатимы Мустафиной – 39 11-классников и 57 9-классников. Впереди большой мир, поступление в университет. Но сегодня они понимают, что расставаться не хочется. К слову, в гимназии уже второй год ученикам, учителям и общественникам вручают премию легендарного педагога Фатимы Мустафиной. Концертные номера, поздравления и напутствия от учителей и муфтия республики Айнура Биргалина. Родители стараются запечатлеть самые трогательные моменты.

В Кугарчинском районе в школах прошли настоящие концерты. Школьники показали свои музыкальные и танцевальные таланты. Но самым трогательным стал вальс с родителями.

А вот на последнем звонке в школе №2 села Иглино родители креативно показали детям, каким был их путь с 1 класса. От счетных палочек и азбуки до сегодняшнего дня. Впереди еще ЕГЭ.

Сегодня последний звонок прозвенел для 14,5 тысяч 11-классников и 47 тысяч 9-классников республики. Но линейками праздник не ограничился. В Уфе, например, на площади этнопарка «Ватан» прошла акция «Гранд-вальс». Более 2 тысяч пар учеников выпускных классов синхронно исполнили танец. Солировали городские районы по очереди. Подготовка заняла несколько месяцев. Преград не были ни для кого.