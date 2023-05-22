В школах Башкирии прозвенели последние звонки

Сегодня в школах республики прозвенели последние звонки. Более 14,5 тысяч 11-классников и почти 47 тысяч 9-классников попрощались с учебниками и уроками. На своей странице в соцсетях с праздником учителей и учеников поздравил глава республики Радий Хабиров. Торжественные линейки прошли в каждой школе. А в Уфе, к примеру, акция «Гранд-вальс» объединила на одном танцполе выпускников всех средних учебных заведений столицы.
За руку со своими учениками. Для каждого классного руководителя последний звонок – трепетный момент. Дети за эти годы стали уже родными, но пора их отпускать во взрослую жизнь.
Главные герои линейки в башкирской гимназии №20 им. Фатимы Мустафиной – 39 11-классников и 57 9-классников. Впереди большой мир, поступление в университет. Но сегодня они понимают, что расставаться не хочется. К слову, в гимназии уже второй год ученикам, учителям и общественникам вручают премию легендарного педагога Фатимы Мустафиной. Концертные номера, поздравления и напутствия от учителей и муфтия республики Айнура Биргалина. Родители стараются запечатлеть самые трогательные моменты.
В Кугарчинском районе в школах прошли настоящие концерты. Школьники показали свои музыкальные и танцевальные таланты. Но самым трогательным стал вальс с родителями.
А вот на последнем звонке в школе №2 села Иглино родители креативно показали детям, каким был их путь с 1 класса. От счетных палочек и азбуки до сегодняшнего дня. Впереди еще ЕГЭ.
Сегодня последний звонок прозвенел для 14,5 тысяч 11-классников и 47 тысяч 9-классников республики. Но линейками праздник не ограничился. В Уфе, например, на площади этнопарка «Ватан» прошла акция «Гранд-вальс». Более 2 тысяч пар учеников выпускных классов синхронно исполнили танец. Солировали городские районы по очереди. Подготовка заняла несколько месяцев. Преград не были ни для кого.
Акция эта после ковидного периода вновь стала ежегодной в столице, а значит, теперь регулярно в конце мая вальс юных кавалеров и дам снова будет изюминкой последнего звонка в Уфе.