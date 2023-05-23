В Сибае прошел гала-концерт конкурса-фестиваля «Радуга талантов»

Мы обязаны вовремя и правильно работать с детьми. Подобные конкурсы должны быть для того, чтобы дети развивались. Ведь когда дети растут, им важно пробовать что-то новое. Они должны себя находить: кто-то в музыке, кто в декоративно-прикладном искусстве, кто-то в стихотворениях.

Павел Пуликов, член президиума правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов