В Сибае прошел гала-концерт конкурса-фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы – Сибайская детская художественная школа совместно с Всероссийским обществом инвалидов. В этом году участниками стали более 200 детей из 23-х учреждений республики.
На гала-концерте участники вновь продемонстрировали свои таланты. Победителей определяли по нескольким номинациям: «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», хореография, вокал, инструментальное исполнительство и художественное слово. Помимо торжественного награждения для конкурсантов и гостей события были организованы творческие мастер-классы.