В Сибае прошел гала-концерт конкурса-фестиваля «Радуга талантов»

В Сибае прошел гала-концерт конкурса-фестиваля «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы – Сибайская детская художественная школа совместно с Всероссийским обществом инвалидов. В этом году участниками стали более 200 детей из 23-х учреждений республики.

Мы обязаны вовремя и правильно работать с детьми. Подобные конкурсы должны быть для того, чтобы дети развивались. Ведь когда дети растут, им важно пробовать что-то новое. Они должны себя находить: кто-то в музыке, кто в декоративно-прикладном искусстве, кто-то в стихотворениях.

Павел Пуликов, член президиума правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов

На гала-концерте участники вновь продемонстрировали свои таланты. Победителей определяли по нескольким номинациям: «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», хореография, вокал, инструментальное исполнительство и художественное слово.  Помимо торжественного награждения для конкурсантов и гостей события были организованы творческие мастер-классы.

Мы, специалисты службы «Семьи», организовали для детей с ОВЗ мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Дети любят такие куклы, носят с собой. Как дети считают, они приносят удачу.

Алёна Логвина, специалист по работе с семьей юго-восточного межрайонного центра «Семья»
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