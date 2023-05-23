В Уфе в летний сезон откроют 10 пляжей

Сегодня, 23 мая, на оперативном совещании в администрации города Уфы рассказали о подготовке к летнему сезону.
Заместитель начальника Управления гражданской защиты города Артур Бубнихин рассказал, что всего в столице Башкирии к сезону готовятся 10 пляжей.
Так, летом планируют открыться следующие пляжи: «Карьерное» на озере Глубокое; «Песчаный» на реке Уфа; «Райский берег» на озере Теплое; «Солнечный» на реке Белой; «Водник» на реке Белой; «Ак-Яр Затон» на реке Белой; «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белой; «Берег Солнца» на реке Уфа; «Сипайловское Сочи» на реке Уфа; «Кашкадан».
На 8 зонах отдыха провели отбор пробы почвы и воды, пляж «Песчаный» в Калининском районе уже получил результаты. На 7 пляжах были проведены дератизация и дезинфекция. Акваторию всех пляжей очистили от коряг и прочего мусора.