В Уфе в летний сезон откроют 10 пляжей

Так, летом планируют открыться следующие пляжи: «Карьерное» на озере Глубокое; «Песчаный» на реке Уфа; «Райский берег» на озере Теплое; «Солнечный» на реке Белой; «Водник» на реке Белой; «Ак-Яр Затон» на реке Белой; «Ак-Яр Нижегородка» на реке Белой; «Берег Солнца» на реке Уфа; «Сипайловское Сочи» на реке Уфа; «Кашкадан».