В Белорецком районе Башкирии установили импульсные дорожные знаки

Светодиодные знаки появились на опасном повороте: это 118 км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк, который в народе называется тёщин язык. Они загораются последовательно, с заданным интервалом. Это позволяет водителям понять, что впереди опасный поворот. Знаки хорошо видны в любое время суток, даже при ухудшении погоды.
Использование таких импульсных стрелок позволит снизить риск возникновения ДТП на сложных участках дороги. Кстати, до конца этого года подобные светодиодные знаки установят на ещё в 17 местах повышенной опасности, которые расположены в разных частях нашей республики.