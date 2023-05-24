В Белорецком районе Башкирии установили импульсные дорожные знаки

Светодиодные знаки появились на опасном повороте: это 118 км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк, который в народе называется тёщин язык. Они загораются последовательно, с заданным интервалом. Это позволяет водителям понять, что впереди опасный поворот. Знаки хорошо видны в любое время суток, даже при ухудшении погоды.