В Башкирии на трассе появится торговый центр с гостиницей и автозаправкой

В Аургазинском районе Башкирии появится новый торговый центр. Располагаться комплекс будет на трассе Р-240. Информацией поделился в соцсетях Глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, инвестор уже приступил к реализации проекта. Торговый комплекс будет оснащен автозаправкой и гостиницей. Также отмечается, что достаточно удачно подобран участок для строительства ТЦ.