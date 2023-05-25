В Уфе хотят снести три водомата и пекарню

Мэрия Уфы тщательно следит за установкой нестационарных торговых объектов. Конструкции подлежат сносу, если их владельца не имеют права на использование участка.
Таким образом, в Орджоникидзевском районе столице хотят снести три водомата и пекарню. Сотрудники администрации района посетили данные объекты 24 мая. По их мнению, они установлены без разрешающих документов. На каждом из них уже размещена информация с требованием сноса.
В мэрии подчеркнули, что у собственников есть 10 дней на добровольный демонтаж объектов. Если это не произойдет, их будут сносить в принудительном порядке, а расходы на это оплатит владельцы построек.
Фото: Администрация Уфы.