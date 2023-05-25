Башкирия стала одним из регионов-лидеров в ПФО по доле электронных ипотечных сделок

В нашей республике этот показатель составил 93% при среднероссийском значении 80,45%. Если в первом квартале прошлого года в Башкортостане в цифровом формате поступило в Росреестр 11,5 тыс. электронных заявлений, то за тот же период 2023 года – 13 тысяч 800.
Сейчас республиканский Росреестр ведет активную работу, направленную на популяризацию электронных услуг в сфере недвижимости. В частности, проект «Электронная ипотека за 24 часа» позволяет гражданам и бизнесу регистрировать права собственности на жилые и коммерческие помещения буквально на следующий день после обращения в банк, тогда как стандартный срок составляет от пяти до семи рабочих дней.