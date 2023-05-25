В Уфе прошел просмотр в молодежную волейбольную команду «Беркуты Урала» и группу подготовки

Около 80 юных спортсменов собрались на площадке, чтобы показать свои навыки и попытаться присоединиться к команде. На просмотр приехали спортсмены со всей Республики Башкортостан, а также из многих других городов России: Кемерово, Нижнего Новгорода, Москвы, Набережных Челнов, Казани и Оренбурга.
Данный просмотр проходит третий год. Каждый раз с подобных мероприятий в команду попадают новые игроки, среди них блокирующий Данил Мухаметзянов и доигровщик Богдан Баскаков, которые уже закрепились в составе «Беркутов».