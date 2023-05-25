В Уфе прошел просмотр в молодежную волейбольную команду «Беркуты Урала» и группу подготовки

Около 80 юных спортсменов собрались на площадке, чтобы показать свои навыки и попытаться присоединиться к команде. На просмотр приехали спортсмены со всей Республики Башкортостан, а также из многих других городов России: Кемерово, Нижнего Новгорода, Москвы, Набережных Челнов, Казани и Оренбурга.

Данный просмотр проходит третий год. Каждый раз с подобных мероприятий в команду попадают новые игроки, среди них блокирующий Данил Мухаметзянов и доигровщик Богдан Баскаков, которые уже закрепились в составе «Беркутов».

Из Кармаскалов человек попал в команду с ростом 2,7 м. Он готов стараться работать дальше и развиваться, смог попасть в «Беркуты Урала». Год назад попал в команду спортсмен из Сибая.

Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

В мае мы проводим просмотр, приезжают ребята из Башкирии, со всей России. Ищем молодых талантливых ребят, у которых может быть будущее в нашей команде. В этом году приехало столько людей, что пришлось делить на две группы.

Игорь Пасечник, главный тренер ВК «Беркуты Урала»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ