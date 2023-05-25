В Уфе прошел просмотр в молодежную волейбольную команду «Беркуты Урала» и группу подготовки

В мае мы проводим просмотр, приезжают ребята из Башкирии, со всей России. Ищем молодых талантливых ребят, у которых может быть будущее в нашей команде. В этом году приехало столько людей, что пришлось делить на две группы.

Игорь Пасечник, главный тренер ВК «Беркуты Урала»