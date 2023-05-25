В Башкирии планируют объединить троллейбусным маршрутом три города

В республике планируют запустить троллейбусный маршрут, который соединит Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Информацией на пресс-конференции поделился первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров.

Ранее власти уже обсуждали возможность реализации данного проекта. По словам Артура Гафарова, ежедневно по маршрутам работают 50 троллейбусов, однако их износ составляет 99%.