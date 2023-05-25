В Башкирии планируют объединить троллейбусным маршрутом три города

В республике планируют запустить троллейбусный маршрут, который соединит Стерлитамак, Салават и Ишимбай. Информацией на пресс-конференции поделился первый заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Гафаров.

Фото №1 - В Башкирии планируют объединить троллейбусным маршрутом три города

Ранее власти уже обсуждали возможность реализации данного проекта. По словам Артура Гафарова, ежедневно по маршрутам работают 50 троллейбусов, однако их износ составляет 99%. 

Отмечается, что Стерлитамак - один из немногих городов, где сохранился этот тип экологичного транспорта. В настоящее время вопрос остается актуальным и ведется поиск возможности приобретения новых троллейбусов. 

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