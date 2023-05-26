В Башкирии в прошлом году 72 тысячи жителей расселили из аварийного жилья

По данным на первое января 2023 года, в Башкортостане объем аварийного жилищного фонда, который был признан таковым в 2022 году, составил 58,54 тысяч квадратных метров или 100 домов. Было расселено 8,85 тысяч квадратных метров - новое жилье получили 72 тысячи граждан. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин.