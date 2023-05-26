В Башкирии в прошлом году 72 тысячи жителей расселили из аварийного жилья

По данным на первое января 2023 года, в Башкортостане объем аварийного жилищного фонда, который был признан таковым в 2022 году, составил 58,54 тысяч квадратных метров или 100 домов. Было расселено 8,85 тысяч квадратных метров - новое жилье получили 72 тысячи граждан. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин.
По его словам, обращения граждан по расселению из аварийного жилья — одни из самых сложных в плане решения. Основными причинами обращения граждан к уполномоченному по правам человека в РБ являются: несовершенства жилищного законодательства, недоступность ведомственных нормативных актов и невнятность принимаемых решений.
В качестве примера он привел случай с жильцами дома 49 на улице Белякова в Уфе. Аварийным дом был признан только после вмешательства аппарата уполномоченного по правам человека в РБ.
Михаил Закомалдин также обратил внимание на проблему обманутых дольщиков. Он добавил, что в 2022 году в республике исключены из списка проблемных 70 объектов, восстановлены в правах 2634 гражданина, участника долевого строительства. Окончательно решить вопрос с обманутыми дольщиками, по его словам, планируется до конца 2023 года.