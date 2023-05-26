В Уфе на трёх участках дорог перекроют движение транспорта

На сегодняшний день в Уфе продолжается строительство инженерных сетей. В связи с этим закрывается движение на нескольких улицах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

С 13 по 19 июня 2023 года в Уфе будет закрыто движение на участке улицы Кирова от улицы Айской до улицы Крестьянской.

С 25 мая по 1 июня 2023 года закроют движение по чётной стороне дорроги на улице Крестьянской, на участке от улицы Кирова до местного проезда.