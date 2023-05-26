На территории Октябрьского подземного рудника в 2024 году начнут работу очистные сооружения шахтных вод. Сейчас по заказу Бурибаевского Горно-обогатительного комбината ведется активное строительство объекта.

На данный момент подрядная организация устанавливает фильтры, производит обвязку трубопровода и запорной арматуры. Работы начались в 2019 году, планируемый срок сдачи – конец следующего. Производительная мощность составит более 70 тысяч кубометров воды в час.