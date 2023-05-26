В Уфе стартовала международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

Дорогие друзья, гости! Сегодня, честно признаюсь, я волнуюсь. Когда еще затевали это мероприятие, думали, получится у нас или нет, придут ли люди, будет ли им интересно. А сегодня мы объявляем, что каждую последнюю неделю мая в Уфе будет проходить международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Я с огромным удовольствием говорю слова благодарности всем, кто нас поддержал: председателю Союза писателей России Николаю Иванову и всем нашим дорогим друзьям. Особые слова благодарности делегациям, книгоиздателям, которые прибыли к нам из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Наш форум действительно стал международным. Надо всегда ставить перед собой высокие цели. Я считаю , что Уфа достойна того, чтобы ее называли книжной столицей нашей страны.

Радий Хабиров, глава Башкирии