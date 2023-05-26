В Уфе стартовала международная книжная ярмарка «Китап-байрам»

В Уфе открылась первая международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Масштабное мероприятие продлится три дня в столице Башкирии - с 26 по 28 мая.
Ранее Союз писателей выступили с предложением организовать в Уфе книжную ярмарку аналогичной той, что проходит в Москве на ВДНХ, и сделать эту традицию ежегодной. Инициатива писателей была поддержана руководителем республики Радием Хабировым.
В церемонии открытия события принимает участие Глава Республики Башкортостан. Перед началом мероприятия Радий Хабиров осмотрел подготовленные организаторами выставки экспозиции, стенды, шатры. Он возложил цветы к памятнику просветителя Акмуллы, ознакомился с вышитой картой Башкортостана, принял участие в буккроссинге и квизе для детей.
Знаменательным событием именно в день открытия Книжной ярмарки стало то, что по инициативе Главы республики в Башкирию вернулась уникальная историческая книга, оригинал которой 100 лет назад уже был в Уфе. Это рукописная копия Священного Корана Османа, единственная золотая копия той самой книги, хранящейся в музее Корана в Ташкенте. Копия знаменитого на весь мир Корана Османа передается в Национальный музей Республики Башкортостан на временное хранение.
Также среди почетных гостей ярмарки «Китап-байрам» - помощник Президента РФ, председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский, председатель правления Союза писателей России, российский писатель и публицист Николай Иванов, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, заместитель председателя Союза писателей Республики Беларусь Елена Стельмах, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат хазрат Таджуддин; председатель, муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин. Также гости праздника услышали видеоприветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Международная книжная ярмарка «Китап-байрам» продлится три дня. Праздник развернулся одновременно на нескольких площадках. Сейчас отрывки из любимых произведений можно послушать возле малой сцены.
Сегодня вечерние читки откроют уфимские бизнесмены. В 18.00 начнутся читки со звездами. В первый день праздника в гостях у уфимцев - заслуженная артистка России, актриса государственного академического театра имени Вахтангова Елена Сотникова. Завершит вечер любимый фильм «Судьба человека».