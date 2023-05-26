В Уфе гостей ярмарки «Китап-байрам» встретил робот-библиотекарь

Посетители ярмарки смогли познакомиться с единственным в Башкирии роботом-библиотекарем Наумом. Он умеет читать стихи, петь, рассказывать о погоде, поддерживать разговоры, рекомендовать литературу и даже гадать. Робот запоминает лица людей, поэтому с удовольствием разговаривает со знакомыми. Он создан из ABS-пластика, оснащен камерой, микрофоном, стереодинамиками, фотоприемниками и сенсорным монитором.