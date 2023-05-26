В Башкирии за безопасностью отдыхающих у водоемов следят 8 спасательных отрядов

Сегодня, 26 мая, начальник центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета по ЧС Денис Габдрахимов рассказал о мониторинге водоёмов.
С началом жары в Башкирии 8 спасательных отрядов Госкомитета по ЧС вместе с коллегами из МЧС по региону патрулируют популярные места отдыха. В составе поисково-спасательных отрядов службы – семь водолазных станций. Две станции – в Уфе, по одной – в Сибае, Белорецке, Туймазах, Дюртюлях и Кумертау.
В начале купального сезона заработает еще одна водолазная станция на базе поисково-спасательного отряда села Павловка. Всего в Башкортостане работают 32 водолаза, завершается обучение ещё 12.