В Башкирии за безопасностью отдыхающих у водоемов следят 8 спасательных отрядов

С началом жары в Башкирии 8 спасательных отрядов Госкомитета по ЧС вместе с коллегами из МЧС по региону патрулируют популярные места отдыха. В составе поисково-спасательных отрядов службы – семь водолазных станций. Две станции – в Уфе, по одной – в Сибае, Белорецке, Туймазах, Дюртюлях и Кумертау.