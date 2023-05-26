В Башкирии певцу Олегу Газманову мэр Стерлитамака подарил колбасу

В своих социальных сетях певец поблагодарил мэра и жителей Стерлитамака за теплый прием. Олег Газманов рассказал, что Рустем Газизов подарил исполнителю коробку, в которой была водка и казы - колбаса из конины.

– Спасибо Рустему Газизову, главе администрации города, который пришел на концерт (я, кстати, не знал, что он будет) и сделал вот такой подарок. Особенно за казы спасибо! Я это люблю, – поделился новостью Олег Газманов.