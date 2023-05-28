В Уфе прошла торжественная церемония передачи книг в библиотеку «Уфимского хосписа»

Сегодня, 28 мая, последний день международной книжной ярмарки «Китап-байрам».
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония передачи книг в библиотеку «Уфимского хосписа». Книги передали агентство по печати и СМИ республики, благотворительный фонд «Территория счастья», учебно-методический центр «Эдвис» и группа компаний «Планета книги».
Директор «Уфимского хосписа» Радмила Сурначёва поблагодарила всех неравнодушных: «Огромное спасибо всем, кто подарил нам книги! Уверена, что каждая книжка найдёт своего читателя».