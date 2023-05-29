В Башкирии лось умер после прогулки по магазину

В Стерлитамаке по магазину прогулялся лось, а затем умер. Дикое животное засняли сотрудники торговой точки. Оказалось, что во время нахождения молодого лося в помещении посетителей не было, так как магазин лишь готовился к открытию.

Фото №1 - В Башкирии лось умер после прогулки по магазину

Как рассказали в Минэкологии Башкирии, в магазин выехали специалисты, чтобы выпроводить лося, однако на момент их приезда животное само покинуло помещение.

Побежав, парнокопытное ударилось о забор, упало и вскоре скончалось. Помимо последствий удара - лось повредил позвоночник - ветеринары диагностировали у животного проблемы с сердцем из-за жары и стресса, вызванного нахождением в незнакомой обстановке.

Как пояснили в природоохранном ведомстве, недалеко от магазина находятся садовые участки, оттуда, предположительно, и пришел лось.

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