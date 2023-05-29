Минздрав Башкирии опубликовал маршруты «Поездов здоровья» на текущую неделю

Так, только с начала этого года «Поезда здоровья» приняли около 42 тысяч человек, провели 7,5 тысячи флюорографий и 4,4 тысячи маммографий. Благодаря такой выездной работе в сельской глубинке, медики впервые выявили 1 050 социально-значимых заболеваний. У 656 пациентов диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, у 63 человек заподозрили злокачественные новообразования, у 322 — сахарный диабет, у девяти человек — туберкулез.