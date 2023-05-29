Минздрав Башкирии опубликовал маршруты «Поездов здоровья» на текущую неделю

Стал известен маршруты «Поездов здоровья» на текущую неделю. График опубликовал республиканский Минздрав.
В ведомстве сообщили, что лучшие врачи республики направятся в шесть районов Башкирии. Так, с 30 мая по 5 июня специалисты отправятся в Белорецкий, Дуванский, Уфимский, Нефтекамский, Октябрьский, Стерлитамакский районы.
— «Белорецкий маршрут» начинает работу в Абзелиловском районе (29 мая в селе Альмухаметово, 30 — 31 мая в селе Целинное, 1 июня — в селе Янгельское, 2 июня — в селе Гусево.
— «Дуванский маршрут» завершает работу в Дуванском районе (29 — 30 мая в селе Сальевка, 31 мая — 1 июня в селе Метели, 2 — 5 июня в дерене Аяз.
— «Нефтекамский маршрут» завершает работу в Балтачевском районе (29 мая в деревне Штанды, 30 — 31 мая в селе Нижнекарышево, 1 июня в деревне Верхнекарышево) и начинает работу в Бураевском районе (2 июня в деревне Кузбаево).
— «Октябрьский маршрут» завершает работу в Бакалинском районе (29 — 30 мая в селе Тактагулово, 31 мая — 2 июня в селе Старые Маты).
— «Стерлитамакский маршрут» продолжает работу в Ишимбайском районе (29 — 30 мая в селе Макарово, 31 мая — 2 июня в селе Петровское).
— «Уфимский маршрут» завершает работу в Архангельском районе (29 — 30 мая в деревне Айтмембетово) и начинает работу в Кармаскалинском районе (31 мая — 1 июня в деревне Константиновка, 2 — 5 июня в деревне Старые Киешки).
Напомним, акция «Здоровая республика — здоровый регион» проводится с 2019 года по инициативе Главы Башкирии. Уфимские врачи, включая узких специалистов, выезжают для приёма сельских жителей республики, проживающих вдали от больниц.
Так, только с начала этого года «Поезда здоровья» приняли около 42 тысяч человек, провели 7,5 тысячи флюорографий и 4,4 тысячи маммографий. Благодаря такой выездной работе в сельской глубинке, медики впервые выявили 1 050 социально-значимых заболеваний. У 656 пациентов диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, у 63 человек заподозрили злокачественные новообразования, у 322 — сахарный диабет, у девяти человек — туберкулез.