Азамат Абдрахманов: «Разработки хребта Кыркты-Тау не будет»

В Абзелиловском районе Башкирии не будут разрабатывать хребет Кыркты-Тау. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Азамат Абдрахманов. Как рассказал вице-премьер, геологическое изучение хребта не будет проведено из-за отсутствия заявок на аукцион.

Фото №1 - Азамат Абдрахманов: «Разработки хребта Кыркты-Тау не будет»

Поскольку тема геологического изучения Республики Башкортостан на наличие марганцевых месторождений в последнее время очень сильно беспокоит отдельные категории граждан, которые с полной уверенностью пишут о неизбежной разработке и уничтожении красот Зауралья, решил заранее сообщить о том, что разработки хребта Кыркты-Тау в Абзелиловском районе не будет.

Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

По словам Азамата Абдрахманова, ему сообщили, что аукцион, объявленный департаментом по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу 20 апреля 2023 года на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых, карбонатно-силикатных марганцевых руд на участке недр Южно-Ниязгуловская площадь в Республике Башкортостан (Абзелиловский район), официально не состоялся из-за отсутствия заявок.

В принципе, это ожидаемый результат, так как, по мнению экспертов, в республике преобладают бедные, некондиционные руды, а разработка возможных глубокопогруженных месторождений экономически нецелесообразна.

Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан
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