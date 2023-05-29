Азамат Абдрахманов: «Разработки хребта Кыркты-Тау не будет»

В Абзелиловском районе Башкирии не будут разрабатывать хребет Кыркты-Тау. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил заместитель премьер-министра правительства региона Азамат Абдрахманов. Как рассказал вице-премьер, геологическое изучение хребта не будет проведено из-за отсутствия заявок на аукцион.
По словам Азамата Абдрахманова, ему сообщили, что аукцион, объявленный департаментом по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу 20 апреля 2023 года на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи марганцевых, карбонатно-силикатных марганцевых руд на участке недр Южно-Ниязгуловская площадь в Республике Башкортостан (Абзелиловский район), официально не состоялся из-за отсутствия заявок.