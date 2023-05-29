Азамат Абдрахманов: «Разработки хребта Кыркты-Тау не будет»

Поскольку тема геологического изучения Республики Башкортостан на наличие марганцевых месторождений в последнее время очень сильно беспокоит отдельные категории граждан, которые с полной уверенностью пишут о неизбежной разработке и уничтожении красот Зауралья, решил заранее сообщить о том, что разработки хребта Кыркты-Тау в Абзелиловском районе не будет.

Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан