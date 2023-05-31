Как жителям Башкирии получить деньги на открытие бизнеса в 2023 году

Возможности для желающих открыть собственное дело. Защитив бизнес-план, можно получить разовый стартап от государства.

Зеркальные картины, часы, панно. Благодаря господдержке Татьяна Лебедь смогла снова взяться за своё увлечение – изготовление декораций для интерьера в технике эпоксидной смолы. Как рассказывает наша героиня, через службу занятости сын узнал о возможности получения субсидии правительства на открытие собственного дела. Татьяна решила воспользоваться возможностью и теперь имеет свой бизнес.

Программа, по которой безработные могут открыть собственное дело, работает в республике с 2009 года. Желающих обучают азам предпринимательской деятельности, а также выделяют средства для стартапа.

Раиса Сираева работала в университете 15 лет и каждый год учувствовала в турнирах по шахматам среди преподавателей вузов как на республиканском, так и на всероссийском уровнях. После получения единовременной финансовой помощи от государства тренер открыла шахматную школу в многоквартирном доме в микрорайоне Затон. И теперь более 30 ребят учатся игре в шахматы.