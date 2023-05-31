В Башкирии открылся филиал госфонда «Защитники Отечества»

Сегодня в Башкортостане открылся филиал госфонда «Защитники Отечества». Учреждение создано по поручению Президента России. По словам Радия Хабирова, фонд будет заниматься поддержкой ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов.

Для работы с этой категорией граждан специальное обучение прошли 40 человек. Социальные координаторы распределены по всей республике. Примечательно, что в фонде действует принцип единого окна. Проблемы, возникающие у ветеранов СВО и членов их семей, будут решаться в одном месте.