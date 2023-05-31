В Уфе на несколько часов ограничат движение на перекрестке улиц Цюрупы и Кирова

В Уфе ночью 1 июня закроют проезд по перекрестку улиц Цюрупы и Кирова. Ограничение движения связано с нанесением дорожной разметки. Действовать ограничение будет с 23:00 31 мая до 3:00 1 июня.

По информации администрации города, разметку на дорогах наносят по ночам из-за низкого автомобильного трафика. Это позволяет избежать длительных ограничений.