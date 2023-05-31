Трактористка из Башкирии посадила 25 соток картофеля для участников СВО

Трактористка с педагогическим образованием. В Куюргазинском районе 26-летняя Анастасия Константинова посадила 25 соток картофеля, чтобы отправить бойцам на СВО. О том, как работает девушка в семейном хозяйстве, которое исчисляется сотнями гектаров, – в нашем сюжете.

Трактор для Анастасии не чужд с юных лет. С самого рассвета на своей «Ласточке» она в поле. Хоть и нет специального образования, девушка хорошо справляется с техникой – научилась от отца. Мелкий ремонт, замена масла для нее – дело привычное. Выполняет свою работу, можно сказать, засучив рукава, но при этом не забывает, что является представительницей прекрасного пола. Руки у девушки должны быть ухожены, поэтому любая работа в поле – только в перчатках.

Пока Анастасия бороновала поля, отец дома соорудил очередной сельскохозяйственный агрегат. Сергей Константинов с детства привязан к технике, с юных лет к сельхозмашинам проявляла интерес и дочь.