Школьники из Краснолучского района ЛНР выехала на летний отдых в Башкирию

На отдых в братскую республику. Первая группа школьников из Краснолучского района ЛНР выехала на летний отдых в детские лагеря Башкортостана. На автобусах они доедут до Ростова-на-Дону, после чего поездом прибудут в Уфу.

В этом году в Башкирии смогут отдохнуть более полутора тысяч детей из ЛНР. Для них будет организовано девять выездных смен.

Для детей это событие стало долгожданным. Многие собрали вещи за несколько дней до отправки. Среди школьников есть и те, кто уже бывал в Башкортостане. Наша республика помогает организовать не только летний отдых для детей Донбасса, но и приглашает школьников по образовательным программам. Родители признаются: переживают, что дети уезжают так далеко, но благодарят за возможность отдохнуть в безопасном месте.