Контрактники из Башкирии с передовой поздравили детей

Как мы уже рассказывали ранее, участники СВО получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Жители Башкирии, желающие заключить контракт, могут обратиться с любыми вопросами по номеру единой справочной службы 177, в Ситуационный центр 122 или (347) 218-19-19 или ближайший офис МФЦ «Мои документы». На военную службу по контракту принимаются мужчины до 60 лет (для редких специальностей и исключительных случаев — до 65 лет), пребывающие в запасе, а также не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.