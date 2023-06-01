Глава Башкирии Радий Хабиров посетил место боевого слаживания добровольцев

«Я лично приехал к вам, чтобы посмотреть, как вы обустроились, узнать у вас какие вопросы возникают. Самое главное, знайте, что вся республика поддерживает вас и ваши семьи. Вы не беспокойтесь за своих родных и близких, говорите какие вас бытовые вопросы беспокоят. Со мной приехали министры и главы администраций некоторых городов и районов, которым вы тоже сможете задать свои вопросы. Сегодня мы утром проводили с Советской площади сюда к вам медицинскую роту, в ее составе хорошие врачи, которые проведут ваше медицинское обследование. Вчера в Уфе мы открыли филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который раз будем заниматься поддержкой и ваших семей в том числе. Главное не теряйте время здесь даром и проведите его с пользой, приобретите все необходимые воинские навыки, слушайте приказы своих командиров и соблюдайте воинскую дисциплину», - сказал Радий Хабиров.