Глава Башкирии Радий Хабиров посетил место боевого слаживания добровольцев

1 июня Глава Башкирии Радий Хабиров посетил место боевого слаживания башкирского добровольческого полка «Башкортостан». По информации Башинформ, на сегодняшний день добровольцы находятся в Самарской области.
Командир подразделения Роман Мустафин доложил руководителю региона о том, что уже месяц здесь проходят обучение добровольцы батальонов имени Даяна Мурзина, Тагира Кусимова, Сергея Зорина, артдивизиона имени Мугина Нагаева и зенитно-артиллерийской батареи имени Шарифа Сулейманова.
Обучением и подготовкой добровольцев занимаются опытные инструкторы, которые лично принимали участие в специальной военной операции. Радий Хабиров побеседовал с бойцами и посмотрел на их ежедневное обучение.
«Я лично приехал к вам, чтобы посмотреть, как вы обустроились, узнать у вас какие вопросы возникают. Самое главное, знайте, что вся республика поддерживает вас и ваши семьи. Вы не беспокойтесь за своих родных и близких, говорите какие вас бытовые вопросы беспокоят. Со мной приехали министры и главы администраций некоторых городов и районов, которым вы тоже сможете задать свои вопросы. Сегодня мы утром проводили с Советской площади сюда к вам медицинскую роту, в ее составе хорошие врачи, которые проведут ваше медицинское обследование. Вчера в Уфе мы открыли филиал государственного фонда «Защитники Отечества», который раз будем заниматься поддержкой и ваших семей в том числе. Главное не теряйте время здесь даром и проведите его с пользой, приобретите все необходимые воинские навыки, слушайте приказы своих командиров и соблюдайте воинскую дисциплину», - сказал Радий Хабиров.
Добровольцы поблагодарили Главу Башкирии за поддержку бойцов и их семей в непростое для всех время. По словам Радия Хабирова, добровольцы будут регулярно снабжаться всем необходимым. Руководитель республики лично посетил столовую и узнал, довольны ли качеством питания бойцы. Также Радию Хабирову показали палаточный лагерь, казармы и полевую кухню, где готовят еду. После этого Глава Башкирии вместе с генерал-майором Андреем Серицким обсудили ряд вопросов о необходимой помощи со стороны властей республики.