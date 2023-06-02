В Уфе для детей участников СВО организовали прогулку на теплоходе

В Международный День защиты детей для семей участников специальной военной операции была организована прогулка на теплоходе. Мероприятие прошло по инициативе региональной общественной организации «Дом дружбы азербайджанского народа».
«Мост дружбы Россия – Башкортостан – Азербайджан». Под таким названием прошло само мероприятие. Для маленьких гостей были организованы различные конкурсы, игры. Также их познакомили с азербайджанской культурой и традициями. Всем детям раздали вкусные десерты и фрукты.