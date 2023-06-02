В Уфе для детей участников СВО организовали прогулку на теплоходе

В Международный День защиты детей для семей участников специальной военной операции была организована прогулка на теплоходе. Мероприятие прошло по инициативе региональной общественной организации «Дом дружбы азербайджанского народа».

Мы их пригласили потому что обязательно для них внимание нужно. Их отцы защищают Родину. И мы обязаны быть рядом с их семьями.

Рана Ибрагимова, председатель региональной общественной организации «Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан 

 Развлечения, угощения приготовили. Дети познакомятся, может и подружатся. Мы будем рады, если этот праздник хоть чуть-чуть хорошие впечатления оставит.

Эльмира Саматова, заместитель директора Дома дружбы народов Республики Башкортостан

 «Мост дружбы Россия – Башкортостан – Азербайджан». Под таким названием прошло само мероприятие. Для маленьких гостей были организованы различные конкурсы, игры. Также их познакомили  с азербайджанской культурой и традициями. Всем детям раздали вкусные десерты и фрукты.

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