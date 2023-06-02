В Уфе для детей участников СВО организовали прогулку на теплоходе

Мы их пригласили потому что обязательно для них внимание нужно. Их отцы защищают Родину. И мы обязаны быть рядом с их семьями.

Рана Ибрагимова, председатель региональной общественной организации «Дом дружбы азербайджанского народа» Республики Башкортостан