Туман и порывистый ветер ожидаются в Башкирии

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС экстренно рассылает сообщения с предупреждением жителям республики.

Фото №1 - Туман и порывистый ветер ожидаются в Башкирии

Так, в регионе ожидается сильный ветер, грозы и туман. Столбик термометра же поднимется до +30 градусов.

Местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность, в некоторых районах порывы ветра могут достигать до 18 м/с. Также ожидаются грозы.

МЧС по РБ

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +15, +20°, по северо-западу до +10°, днем +22, +27°, по югу-востоку до +30°. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 м

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