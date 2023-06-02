Туман и порывистый ветер ожидаются в Башкирии

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС экстренно рассылает сообщения с предупреждением жителям республики.
Так, в регионе ожидается сильный ветер, грозы и туман. Столбик термометра же поднимется до +30 градусов.
В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +15, +20°, по северо-западу до +10°, днем +22, +27°, по югу-востоку до +30°. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 м