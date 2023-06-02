Студент из Уфы создал набирающую популярность настольную игру

Уфимский студент создал настольную игру Battle Blokes, набирающую популярность по всей России и даже за её пределами. Разработчику всего 18 лет, он учится в Уфимском колледже технологии и дизайна, параллельно работая ещё над двумя проектами, один из которых – с национальным колоритом. Свое новое творение о башкирских кочевниках он представит на предстоящем в сентябре форуме индустрии отечественных игрушек и настольных игр в Уфе.

Эта игра не нашла бы сотни поклонников по стране, если бы всё было так просто. Чтобы понять её, погружаемся в процесс. А точнее, отправляемся на секретную базу, спецагенты которой втайне занимаются предотвращением межпланетных войн. Но уже в их среде начался бунт. Каждая карта несет свой эффект. Ход игры может легко поменяться. Артём, автор настолки, по ходу объясняет правила и рассказывает, с чего всё началось.

Вскоре рисунки на кусочках обоев превратились в графические изображения, а аудитория его игр стала стремительно расти. Настолка Battle Blokes без рекламы пошла по стране. Почему – становится понятно, если сыграть в нее.

Новичкам везёт, да и мастер-класс от разработчика игры не прошёл даром. Все карты Артём нарисовал сам. Он учится на графического дизайнера. Правила игры – тоже его рук и головы дело.