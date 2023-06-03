В число лидеров эффективности работы МФЦ вошла Башкирия

Башкирия вошла в число лидеров-регионов по эффективности работы МФЦ. Это следует из рейтинга Минэкономразвития России.
Так, в рейтинге субъекты страны поделены на три категории: низкий, средний и высокий уровень эффективности деятельности МФЦ. Республика же попала в последнюю группу.
Мониторинг 400 офисов МФЦ в 85 регионах страны проходил по четырем показателям: доступность государственных услуг для людей, качество, клиентоцентричность, сервисность обслуживания, а также уровень внедрения цифровых технологий и применение в МФЦ новаторских решений, внедрение новых направлений обслуживания.
Как мы рассказывали ранее, интенсивное развитие системы МФЦ в Башкирии началось в 2019 году. Тогда большинство офисов привели в соответствие с требованиями федерального бренда «Мои Документы», обновили оргтехнику, позволяющую повысить скорость обработки и качество сканируемых документов, пересмотрели систему оплату труда и повысили зарплату сотрудникам.
«Было время, когда люди проводили в очередях по 45 минут. Совместно с руководством МФЦ мы смогли выправить ситуацию. Сегодня Многофункциональный центр – это удобный сервис, который позволяет жителям решать большое количество вопросов взаимодействия с государством», – говорит глава Башкирии Радий Хабиров.
«Такого высокого результата удалось достигнуть благодаря слаженной работе всей команды, ориентированной на результат, участию в федеральных проектах и реализации собственных инициатив», - отметила директор МФЦ Республики Башкортостан Наталья Куприянова.