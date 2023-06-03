В число лидеров эффективности работы МФЦ вошла Башкирия

«Было время, когда люди проводили в очередях по 45 минут. Совместно с руководством МФЦ мы смогли выправить ситуацию. Сегодня Многофункциональный центр – это удобный сервис, который позволяет жителям решать большое количество вопросов взаимодействия с государством», – говорит глава Башкирии Радий Хабиров.