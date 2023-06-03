В Уфе провели Проф-фестиваль трудовых династий

Его реализовали при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу. Лучших определил конкурс «Семья в профессии». В рамках фестиваля провели тестирование с подростками на определение склонности к типу профессий и консультации с родителями.

Педагогическая династия Асфандияровых-Вахитовых из Мелеузовского района началась именно с учителя медресе. Сохранился и документ, где написано, что прапрадедушка направлен на работу в город Мелеуз. На протяжении шести поколений 27 представителей этой семьи посвятили себя работе с детьми.

А это семья железнодорожников. Родоначальник династии – Валентина Фролова, в трудовой книжке которой лишь одна запись «Эксплуатационное вагонное депо Дёма». Она работала на предприятии 41 год. Её муж трудился там же. Династия продолжала расширяться за счёт представительниц прекрасного пола. Так, дочь Фроловых, Ирина Леонидовна, последовала примеру родителей. Со своим супругом она познакомилась тоже в депо. Вагонная сцепка для этой пары стала надежным обручальным кольцом.

Представляет династию врачей Денис Лопатин. У этой семьи в генах готовность в любую трудную минуту прийти на помощь и спасти жизнь. Недавно Денис Валерьевич вернулся из зоны СВО с памятным знаком «От благодарного Луганского народа». Начинали нелегкое дело его бабушки в 40-е годы прошлого столетия.

Трудовые династии встретились на проф-фестивале в рамках масштабного проекта «Амбассадоры трудовых династий», который стал победителем конкурса гранта Главы Башкортостана. Здесь работали различные площадки: проводились мастер-классы от семей, выставки творческих работ, дегустация национальных блюд.

Предшествовал проф-фестивалю конкурс «Семья в профессии», где участники снимали видеоисторию о достижениях на профессиональном пути нескольких поколений. Представители 100 династий заявили о себе. Лучших из них отобрали на фестиваль.

25 трудовых династий – на одной площадке. Все они победители конкурса «Семья в профессии». Здесь и педагоги, и железнодорожники, и мастера рукоделия, и аграрии, и врачи.