Жители Башкирии смогут наблюдать максимальное отдаление Венеры от Солнца

Венера максимально отдалится от Солнца. Об этом рассказали в уфимском планетарии. 

Фото №1 - Жители Башкирии смогут наблюдать максимальное отдаление Венеры от Солнца

Космическое явление произойдет сегодня, 4 июня, в четвертом часу по уфимскому времени. Жители Башкирии смогут наблюдать планету во всей красе на ночном небе: ведь она будет видна вечером на западе, как самая яркая звезда.

Максимально удалившись от Солнца 4 июня, Венера затем начнет приближаться к нему и продолжительность её видимости будет сокращаться. В конце июня она будет заходить уже только на два часа позже Солнца. Постепенно сближаясь с Солнцем на небосводе, Венера 13 августа вступит с ним в нижнее соединение, оказавшись на одной прямой, соединяющей Землю и Солнце, и после этого появится уже на утреннем небе, став «утренней звездой». По утрам Венера будет видна до конца года.

«Из–за двойной видимости Венеры — утром или вечером — в древности её принимали за две разные планеты и называли «Вечерней звездой» и «Утренней звездой». В Древней Греции Утреннюю звезду называли «Фосфорос», что значит «несущая свет», а Вечернюю звезду- «Гесперос» –„Звезда вечера». Когда же поняли, что это одна и та же планета, назвали её Афродитой — богиней любви. У римлян эту богиню называли Венерой», — рассказали «Башинформу» историю названия планеты.

В течение приблизительно девяти с половиной месяцев Венера — Вечерняя звезда, и затем еще девять с половиной месяцев Венера —  Утренняя звезда.

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