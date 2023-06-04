Жители Башкирии смогут наблюдать максимальное отдаление Венеры от Солнца

Максимально удалившись от Солнца 4 июня, Венера затем начнет приближаться к нему и продолжительность её видимости будет сокращаться. В конце июня она будет заходить уже только на два часа позже Солнца. Постепенно сближаясь с Солнцем на небосводе, Венера 13 августа вступит с ним в нижнее соединение, оказавшись на одной прямой, соединяющей Землю и Солнце, и после этого появится уже на утреннем небе, став «утренней звездой». По утрам Венера будет видна до конца года.