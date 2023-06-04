Башкирия обязана ростом промышленного производства введенным санкциям

В Башкирии выросло промышленное производство. Несмотря на давление недружественных стран, республике удалось нарастить экономическую мощь. Эксперты, опрошенные РБК, объяснили, почему это произошло.
По их словам, на региональную промышленность положительно повлияли санкции.
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, полагает, что первоочередная роль в улучшении промышленности отводится эффективному управлению.
«Вообще факт роста, если он не связан с каким-то волшебным событием — например, вы выращиваете какой-то продукт, и он погиб во всем мире, но только не у вас, — всегда зависит от качества управления», — сказал Журавлев.
По мнению эксперта, бенефициарами промышленного роста становятся как бизнес, так и чиновники, и рядовые жители региона.
«Это в первую очередь отразится на людях, на появлении новых рабочих мест. Что, в свою очередь, отразится на отношении власти и общества в самой Башкирии, и наконец, на отношениях федеральной власти к власти местной. А федеральная власть всегда поддерживает руководителей тех регионов, где уровень жизни населения растет, а не падает. Об этом президент говорил неоднократно», — говорит Дмитрий Журавлев.
Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов уверен, что позитивная конъюнктура в промышленности связана с ростом производства в ряде отраслей, которые замещают импорт или связаны с военной промышленностью.
«Рост промышленного производства в регионе обусловлен прежде всего позитивной динамикой в горнодобывающей и металлургических отраслях, которая, в свою очередь, связана с активизацией спроса на металлы на внутреннем рынке России. Также свою лепту внесла фармацевтика, возможно, благодаря снижению присутствия иностранных производителей. И наконец, нельзя сбрасывать со счетов улучшение положения дел в машиностроении вследствие увеличения государственного оборонного заказа и роста числа гражданских контрактов», — сказал Хазанов.
Специалист по промышленному развитию регионов Школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов в разговоре с РБК Уфа отметил, что об устойчивом тренде на рост промпроизводства пока говорить рано. На позитивных показателях могло сказаться то, что часть инвестпроектов была перенесена с 2022 на 2023 год, и теперь они начинают «распаковываться», улучшая проценты статистики, считает эксперт.
«Но пока речь идет о неких разовых вещах, которые могут давать прирост в таких процентах. Плюс, естественно, эффект низкой базы, о нем стоит говорить. Я думаю, что по маю результат будет уже несколько ниже. Об устойчивом росте же можно будет говорить, когда мы проанализируем результаты трех месяцев — апреля, мая, июня. И тогда можно будет намечать какой-то тренд. Пока устойчивых драйверов роста, которые бы работали в течение всего года, нет. Есть большая поддержка со стороны Минпромторга. Реанимируются проекты там, где это возможно. Пересматриваются экономические показатели. Но все-таки есть факторы, которые существенно сдерживают рост — это и ослабление рубля, и новые вызовы в перевозках через границы, и удорожание логистики. Что сработает больше — драйверы, которые заложены в экономике, или внешние факторы, которые ограничивают рост, — в рамках одного месяца четко сказать нельзя», — говорит Коновалов.
Доктор экономических наук, профессор БГАУ Расул Гусманов сообщил РБК Уфа, что период нестабильности для мировой и отечественной экономике начался в период пандемии коронавируса в 2020 году. Этот кризис в России наложился на специальную военную операцию и ее последствия. Сочетание двух этих макрофакторов привело к «кардинальной трансформации» промышленности в стране в целом и Башкирии, в частности, говорит эксперт.
«Мы начинаем производить продукцию не только для внутреннего спроса, но и для оборонных предприятий. Оборонные предприятия начинают вносить свою лепту в экономический рост. Напомню, что Башкортостан исторически является местом размещения заводов оборонной промышленности. Они сейчас активно втягиваются в процесс и влияют на динамику промпроизводство. Кроме того, появились новые рынки сбыта. Более 30 российских банков вошли в китайскую финансовую систему, аналог SWIFT. Это значит, что наши промышленные предприятия вернулись в мировую финансовую систему. Да, наши покупатели теперь не США и весь Запад, сейчас нас интересуют альтернативные рынки. Но они есть и у них востребована наша промышленная продукция», — сказал Гусманов.