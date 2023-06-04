Башкирия обязана ростом промышленного производства введенным санкциям

«Но пока речь идет о неких разовых вещах, которые могут давать прирост в таких процентах. Плюс, естественно, эффект низкой базы, о нем стоит говорить. Я думаю, что по маю результат будет уже несколько ниже. Об устойчивом росте же можно будет говорить, когда мы проанализируем результаты трех месяцев — апреля, мая, июня. И тогда можно будет намечать какой-то тренд. Пока устойчивых драйверов роста, которые бы работали в течение всего года, нет. Есть большая поддержка со стороны Минпромторга. Реанимируются проекты там, где это возможно. Пересматриваются экономические показатели. Но все-таки есть факторы, которые существенно сдерживают рост — это и ослабление рубля, и новые вызовы в перевозках через границы, и удорожание логистики. Что сработает больше — драйверы, которые заложены в экономике, или внешние факторы, которые ограничивают рост, — в рамках одного месяца четко сказать нельзя», — говорит Коновалов.