Башкирия обязана ростом промышленного производства введенным санкциям

В Башкирии выросло промышленное производство. Несмотря на давление недружественных стран, республике удалось нарастить экономическую мощь. Эксперты, опрошенные РБК, объяснили, почему это произошло.

Фото №1 - Башкирия обязана ростом промышленного производства введенным санкциям

По их словам, на региональную промышленность положительно повлияли санкции. 

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, полагает, что первоочередная роль в улучшении промышленности отводится эффективному управлению.

«Вообще факт роста, если он не связан с каким-то волшебным событием — например, вы выращиваете какой-то продукт, и он погиб во всем мире, но только не у вас, — всегда зависит от качества управления», — сказал Журавлев.

По мнению эксперта, бенефициарами промышленного роста становятся как бизнес, так и чиновники, и рядовые жители региона.

«Это в первую очередь отразится на людях, на появлении новых рабочих мест. Что, в свою очередь, отразится на отношении власти и общества в самой Башкирии, и наконец, на отношениях федеральной власти к власти местной. А федеральная власть всегда поддерживает руководителей тех регионов, где уровень жизни населения растет, а не падает. Об этом президент говорил неоднократно», — говорит Дмитрий Журавлев.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов уверен, что позитивная конъюнктура в промышленности связана с ростом производства в ряде отраслей, которые замещают импорт или связаны с военной промышленностью.

«Рост промышленного производства в регионе обусловлен прежде всего позитивной динамикой в горнодобывающей и металлургических отраслях, которая, в свою очередь, связана с активизацией спроса на металлы на внутреннем рынке России. Также свою лепту внесла фармацевтика, возможно, благодаря снижению присутствия иностранных производителей. И наконец, нельзя сбрасывать со счетов улучшение положения дел в машиностроении вследствие увеличения государственного оборонного заказа и роста числа гражданских контрактов», — сказал Хазанов.

Специалист по промышленному развитию регионов Школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов в разговоре с РБК Уфа отметил, что об устойчивом тренде на рост промпроизводства пока говорить рано. На позитивных показателях могло сказаться то, что часть инвестпроектов была перенесена с 2022 на 2023 год, и теперь они начинают «распаковываться», улучшая проценты статистики, считает эксперт.

«Но пока речь идет о неких разовых вещах, которые могут давать прирост в таких процентах. Плюс, естественно, эффект низкой базы, о нем стоит говорить. Я думаю, что по маю результат будет уже несколько ниже. Об устойчивом росте же можно будет говорить, когда мы проанализируем результаты трех месяцев — апреля, мая, июня. И тогда можно будет намечать какой-то тренд. Пока устойчивых драйверов роста, которые бы работали в течение всего года, нет. Есть большая поддержка со стороны Минпромторга. Реанимируются проекты там, где это возможно. Пересматриваются экономические показатели. Но все-таки есть факторы, которые существенно сдерживают рост — это и ослабление рубля, и новые вызовы в перевозках через границы, и удорожание логистики. Что сработает больше — драйверы, которые заложены в экономике, или внешние факторы, которые ограничивают рост, — в рамках одного месяца четко сказать нельзя», — говорит Коновалов.

Доктор экономических наук, профессор БГАУ Расул Гусманов сообщил РБК Уфа, что период нестабильности для мировой и отечественной экономике начался в период пандемии коронавируса в 2020 году. Этот кризис в России наложился на специальную военную операцию и ее последствия. Сочетание двух этих макрофакторов привело к «кардинальной трансформации» промышленности в стране в целом и Башкирии, в частности, говорит эксперт.

«Мы начинаем производить продукцию не только для внутреннего спроса, но и для оборонных предприятий. Оборонные предприятия начинают вносить свою лепту в экономический рост. Напомню, что Башкортостан исторически является местом размещения заводов оборонной промышленности. Они сейчас активно втягиваются в процесс и влияют на динамику промпроизводство. Кроме того, появились новые рынки сбыта. Более 30 российских банков вошли в китайскую финансовую систему, аналог SWIFT. Это значит, что наши промышленные предприятия вернулись в мировую финансовую систему. Да, наши покупатели теперь не США и весь Запад, сейчас нас интересуют альтернативные рынки. Но они есть и у них востребована наша промышленная продукция», — сказал Гусманов.

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