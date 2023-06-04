Стоматолог из Уфы спасла девочку на борту самолета «Анталья — Москва»

Стоматолог из Уфы Гузелия Валеева спасла жизнь маленькой пассажирке самолета «Анталья — Москва». Ребенку резко стало плохо: подскочила температура, начались судороги и запал язык. Все могло закончиться трагически, если бы на борту не было медика.

Фото №1 - Стоматолог из Уфы спасла девочку на борту самолета «Анталья — Москва»

Несчастный случай произошел еще в 2021 году. Стоматолог возвращалась в Башкирию из солнечной Турции после отдыха. Когда она увидела, что ребенку стало плохо, врач не стала терять ни минуты.

Медик сделала малышке непрямой массаж сердца и реанимировала методом «рот в рот», пытаясь вытащить язык всеми доступными средствами. На какое-то время Алина пришла в себя, однако вскоре приступ повторился.

«Минут через 10 мы положили ее на ровную поверхность, меняли положение. Снова начались судороги и посинение. Вместе с матерью делали все возможное для спасения девочки. В моей врачебной практике бывают случаи, когда мы спасаем жизнь человека — идет реакция на анестезию и другие манипуляции. Но, конечно, не в самолете, где нет инструментов и персонала».

Гузелия Валеева

Проведя необходимые процедуры повторно, специалисту удалось нормализовать состояние ребенка. Окончательно она пришла в сознание только после того, как рейс экстренно приземлился в аэропорту Ростова. Здесь уже ждал реанимобиль, доставивший пациентку в одну из больниц города. Благодаря грамотным действиям стоматолога, к тому моменту жизнь Алины была вне опасности.

Сама Гузелия Валеева свой поступок подвигом не считает — по словам героини, это просто было ее профессиональным долгом. Наверное, сработал и материнский инстинкт, ведь она сама воспитывает двойняшек.

«Если я сумела помочь ребенку в критической ситуации, значит, живу не зря».

Гузелия Валеева

Указом Главы республики Радия Хабирова Гузелия Валеева была награждена орденом генерал-майора Минигали Шаймуратова.

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