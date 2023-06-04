Стоматолог из Уфы спасла девочку на борту самолета «Анталья — Москва»

Стоматолог из Уфы Гузелия Валеева спасла жизнь маленькой пассажирке самолета «Анталья — Москва». Ребенку резко стало плохо: подскочила температура, начались судороги и запал язык. Все могло закончиться трагически, если бы на борту не было медика.
Несчастный случай произошел еще в 2021 году. Стоматолог возвращалась в Башкирию из солнечной Турции после отдыха. Когда она увидела, что ребенку стало плохо, врач не стала терять ни минуты.
Медик сделала малышке непрямой массаж сердца и реанимировала методом «рот в рот», пытаясь вытащить язык всеми доступными средствами. На какое-то время Алина пришла в себя, однако вскоре приступ повторился.
Проведя необходимые процедуры повторно, специалисту удалось нормализовать состояние ребенка. Окончательно она пришла в сознание только после того, как рейс экстренно приземлился в аэропорту Ростова. Здесь уже ждал реанимобиль, доставивший пациентку в одну из больниц города. Благодаря грамотным действиям стоматолога, к тому моменту жизнь Алины была вне опасности.
Сама Гузелия Валеева свой поступок подвигом не считает — по словам героини, это просто было ее профессиональным долгом. Наверное, сработал и материнский инстинкт, ведь она сама воспитывает двойняшек.
Указом Главы республики Радия Хабирова Гузелия Валеева была награждена орденом генерал-майора Минигали Шаймуратова.