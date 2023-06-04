Стоматолог из Уфы спасла девочку на борту самолета «Анталья — Москва»

«Минут через 10 мы положили ее на ровную поверхность, меняли положение. Снова начались судороги и посинение. Вместе с матерью делали все возможное для спасения девочки. В моей врачебной практике бывают случаи, когда мы спасаем жизнь человека — идет реакция на анестезию и другие манипуляции. Но, конечно, не в самолете, где нет инструментов и персонала».

Гузелия Валеева