В Башкирии школьники-волонтеры пошли ткать маскировочные сети

В башкирском селе Малояз создан волонтерский центр по пошиву маскировочных сетей. Об этом сообщает издание «На земле Салавата».
Так, в свободное время десятки людей приходят, чтобы помочь бойцам, отправившимся на СВО. Среди добровольцев есть и школьники 10-х классов, которые ткут сети под чутким руководством старших.
В лагере труда и отдыха гимназии в летний период под руководством учителей Флориса Кабирова, Миляуши Садыковой и Лены Самигуллиной задействованы 35 учащихся. Они участвуют в интересных акциях и трудовых десантах. И, конечно, добрым шагом с их стороны стало участие в работе волонтерского центра "Малояз - за наших", где шьют маскировочние сети, делают нашлемники и заливают блиндажные свечи.
Волонтерский центр был создан и начал свою работу в феврале 2023 года. За это время женщины стали настоящими мастерицами и уже сами обучают других. К ним приезжали из Дуванского и Караидельского районов, из сел Салаватского района. Возглавляют объединение Гульнур Баширова, работающая в центре "Семья", и ветеран труда Флорида Мингалиева. Сначала женщины собирались в тесном и неотапливаемом помещении во дворе Дома быта, теперь им, благодаря главе района Марсу Кашапову, предоставлено просторное, светлое и уютное помещение на втором этаже бывшего райпо.
Недавно была завершена работа еще над одной большой сетью размером 3 Х 9 метров. А всего с гумконвоями нашим бойцам отправлено 20 больших маскировочных сетей, около ста нашлемников и несколько десятков блиндажных свечей. От бойцов поступают очень добрые отзывы. Волонтерскому центру помогают не только школьники, но и предприниматели, неравнодушные граждане.
Объединяет волонтеров старшего поколения и школьников чувство сопричастности к происходящему в зоне СВО, желание поддержать наших бойцов, которые на передовой. Ведь каждая сеть спасет чьи-то жизни, нашлемник укроет от пули врага, а блиндажные свечи согреют бойцов теплом дома и дадут уют холодными вечерами. Они не считают свое занятие подвигом или героизмом, просто от души и искренне выполняют то, что велят их сердца. Любой желающий может прийти сюда и присоединиться к их общему делу.