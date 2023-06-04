В Башкирии школьники-волонтеры пошли ткать маскировочные сети

Волонтерский центр был создан и начал свою работу в феврале 2023 года. За это время женщины стали настоящими мастерицами и уже сами обучают других. К ним приезжали из Дуванского и Караидельского районов, из сел Салаватского района. Возглавляют объединение Гульнур Баширова, работающая в центре "Семья", и ветеран труда Флорида Мингалиева. Сначала женщины собирались в тесном и неотапливаемом помещении во дворе Дома быта, теперь им, благодаря главе района Марсу Кашапову, предоставлено просторное, светлое и уютное помещение на втором этаже бывшего райпо.