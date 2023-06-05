Хирурги РДКБ провели сложную операцию 5-летнему уфимцу

В Уфе пятилетний мальчик перенес сложнейшую операцию. Юный пациент состоял на учете у неврологов с трехмесячного возраста. Об этом рассказал в своем ТГ-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Хирурги РДКБ провели сложную операцию 5-летнему уфимцу

По его словам, медики провели хирургическое вмешательство по микрохирургическому селективному удалению и разрушению эпилептических очагов с применением интраоперационной навигации.

Глава ведомства поделился, что юный уфимец 5-6 раз в день мог впасть в эпилептический приступ, имел проблемы с развитием и плохого говорил.

«На МРТ головного мозга выявлены признаки порока развития головного мозга мальформации кортикального развития — необратимые дефекты, возникающие в результате нарушения пре- или постнатального развития. Федеральные государственные учреждения здравоохранения, из-за большой загруженности, поставили пациента в очередь на операцию только на следующий год. Поэтому по согласованию с федеральным центром было решено начать лечение в РДКБ».

Айрат Рахматуллин, глава минздрава РБ

По словам Айрата Рахматуллина, операция прошла успешно, судорог у маленького пациента не было. Мальчика выписали домой.

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