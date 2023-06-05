Хирурги РДКБ провели сложную операцию 5-летнему уфимцу

В Уфе пятилетний мальчик перенес сложнейшую операцию. Юный пациент состоял на учете у неврологов с трехмесячного возраста. Об этом рассказал в своем ТГ-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По его словам, медики провели хирургическое вмешательство по микрохирургическому селективному удалению и разрушению эпилептических очагов с применением интраоперационной навигации.
Глава ведомства поделился, что юный уфимец 5-6 раз в день мог впасть в эпилептический приступ, имел проблемы с развитием и плохого говорил.
По словам Айрата Рахматуллина, операция прошла успешно, судорог у маленького пациента не было. Мальчика выписали домой.