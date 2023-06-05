Хирурги РДКБ провели сложную операцию 5-летнему уфимцу

«На МРТ головного мозга выявлены признаки порока развития головного мозга мальформации кортикального развития — необратимые дефекты, возникающие в результате нарушения пре- или постнатального развития. Федеральные государственные учреждения здравоохранения, из-за большой загруженности, поставили пациента в очередь на операцию только на следующий год. Поэтому по согласованию с федеральным центром было решено начать лечение в РДКБ».

Айрат Рахматуллин, глава минздрава РБ