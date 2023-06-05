В Башкирии в 34-ю годовщину катастрофы под Улу-Теляком почтили память погибших

Крупнейшей железнодорожной трагедии 34 года. 4 июня 1989 года на перегоне Аша-Улу-Теляк произошла катастрофа. Из-за утечки газа взорвались два поезда. Погибли несколько сотен человек, среди них были дети, которые ехали на отдых с родителями и в составе организованных групп.

5 июня 1989 года в стране был объявлен всесоюзный траур. На месте трагедии установлен обелиск, у него ежегодно собираются родные тех, кто был в вагонах, приезжают работники железной дороги и те, кто участвовал в ликвидации катастрофы.

Протяжный гудок – как механический крик в память о жертвах крупнейшей железнодорожной катастрофы, которая произошла 34 года назад. Так из проезжающих составов подают сигнал собравшимся на 1710-м километре Транссибирской магистрали. На месте установлен обелиск – расплавленные от взрыва рельсы. Каждое 5 июня около мемориала со всей страны собираются родные погибших, которые потеряли близких и обрели новую семью.

Светлана Бикбулатова и Наталья Шабашина должны были встретиться на свадьбе. В вагоне состава ехали их братья вместе с друзьями – жених и приглашённые на торжество. Но праздник в белых нарядах окрасился в чёрный цвет.

В сотни семей пришло горе из-за чудовищной халатности. Крупнейшая трагедия – последствие утечки газа. По официальной версии, при строительстве продуктопровода водитель экскаватора допустил нарушение.