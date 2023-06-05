В Башкирии направят 100 млн рублей на установку электросчетчиков СНТ

- Устанавливая выносные приборы учета электроэнергии на территории садоводческих и огороднических товариществ, мы исходим из того, что после передачи сетей электроснабжения СНТ на баланс территориальных сетевых организаций будет получен мультипликативный эффект – на каждый потраченный рубль из бюджета Республики Башкортостан будет привлечено не менее трех рублей внебюджетных источников за счет инвестиционных программ территориальных сетевых организаций. Это позволит в конечном итоге получить действующую в СНТ уполномоченную сетевую организацию, которая отвечает за надежность и бесперебойность функционирования электросетевых объектов СНТ, а также позволит получить лицевой счет и договор энергоснабжения каждому члену СНТ, - Рассказал Тимур Герасимов.