В Башкирии направят 100 млн рублей на установку электросчетчиков СНТ

В Башкирии на установку выносных электросчетчиков в СНТ будет направлено 100 млн рублей. Об этом сообщил и.о. министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов на оперативном совещании.
По словам чиновника, все мероприятия, связанные с установкой, завершатся до 1 августа текущего года. В прошлом году объем финансирования в 48,8 млн рублей позволил поддержать 17 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории Уфимского, Иглинского районов и города Уфы. В общей сложности было установлено 2470 приборов.
- Устанавливая выносные приборы учета электроэнергии на территории садоводческих и огороднических товариществ, мы исходим из того, что после передачи сетей электроснабжения СНТ на баланс территориальных сетевых организаций будет получен мультипликативный эффект – на каждый потраченный рубль из бюджета Республики Башкортостан будет привлечено не менее трех рублей внебюджетных источников за счет инвестиционных программ территориальных сетевых организаций. Это позволит в конечном итоге получить действующую в СНТ уполномоченную сетевую организацию, которая отвечает за надежность и бесперебойность функционирования электросетевых объектов СНТ, а также позволит получить лицевой счет и договор энергоснабжения каждому члену СНТ, - Рассказал Тимур Герасимов.