В Башкирии пьяный водитель попытался уплыть от гаишников

В Кушнаренковском районе Башкирии пьяный водитель уплыл от догонявших его сотрудников ДПС. Гражданин был оштрафован и лишен водительского удостоверения.

Курьезный случай произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники ГИБДД пытались остановить "семерку", но водитель попытался скрыться. Автомобилист доехал до реки, прыгнул в воду и спрятался от подицейских. Инспекторы попытались объехать водоем, а в это время нарушитель вернулся в свой автомобиль и уехал.