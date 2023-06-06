В Башкирии пьяный водитель попытался уплыть от гаишников

В Кушнаренковском районе Башкирии пьяный водитель уплыл от догонявших его сотрудников ДПС. Гражданин был оштрафован и лишен водительского удостоверения.
Курьезный случай произошел в ноябре прошлого года. Сотрудники ГИБДД пытались остановить "семерку", но водитель попытался скрыться. Автомобилист доехал до реки, прыгнул в воду и спрятался от подицейских. Инспекторы попытались объехать водоем, а в это время нарушитель вернулся в свой автомобиль и уехал.
Примечательно, что позже водитель обратился в суд с просьбой изменить постановление мирового судьи. В Кушнаренковском суде его жалобу оставили без удовлетворения.