В Уфе в рамках форума «Сильные идеи нового времени» презентовали инновационные проекты

Чистый воздух и новый учёт отходов. Уфимцы представили инновационные проекты. Презентация в столице республики прошла в рамках форума «Сильные идеи нового времени».

Лучшие идеи по развитию российской экономики и социальной сферы из Башкортостана попали в федеральный отбор. Авторы получат помощь экспертов, государства, бизнеса.

Для участия необходимо было зарегистрировать проект на крауд-платформе форума. Приём предложений завершился в конце мая. 17 тысяч авторов сформировали 24 тысячи решений. Из них примерно одна шестая часть приходится на Башкортостан.