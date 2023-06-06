В Уфе зацвели уникальные пионы

В уфимском ботаническом саду зацвели уникальные пионы – сочетание древовидного гибрида с сортом молочноцветкового. Их назвали в честь японского селекционера Тоичи Ито, который добился появления бутонов жёлтого цвета. Далее уже вывели цветы оранжевого и кораллового оттенков.
Эти межвидовые пионы обладают достоинствами обоих родителей: от травянистых они взяли зимостойкость, а форму и окраску бутонов, а также листьев – от древовидных.
В ботаническом саду порядка 500 видов и сортов пиона. Причём 35 из них – башкирской селекции. Они отличаются формой цветка, окраской и ароматом. Их названия передают национальную колористку Башкортостана – чак-чак, Салават, Уралец, Мустай Карим, Рудольф Нуреев.