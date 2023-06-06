В Уфе продолжается снос рынка около Дворца спорта

В башкирской столице продолжается снос популярного фермерского рынка. По рассказам местных жителей, сегодня, 6 июня, на территории рядом Дворцом спорта появилась строительная техника.

По информации городской администрации, на месте демонтированного рынка расширят сквер Михалева, где начались работы по благоустройству. Известно, что первая из двух конструкций была демонтирована в конце мая текущего года.