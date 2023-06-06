В Уфе продолжается снос рынка около Дворца спорта

В башкирской столице продолжается снос популярного фермерского рынка. По рассказам местных жителей, сегодня, 6 июня, на территории рядом Дворцом спорта появилась строительная техника.
Власти Уфы объясняют снос торговых павильонов правилами пожарной безопасности. Также многие из павильонов находятся в аварийном состоянии.
По информации городской администрации, на месте демонтированного рынка расширят сквер Михалева, где начались работы по благоустройству. Известно, что первая из двух конструкций была демонтирована в конце мая текущего года.