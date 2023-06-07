В Уфе из-за Дня города перекроют четыре улицы

С шести часов утра 11 июня до полуночи 13 июня в башкирской столице ограничат проезд по участку улицы Ленина (от Коммунистической до Кирова), а на полные сутки 11 и 12 июня будут перекрыты улицы Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от Коммунистической до Чернышевского).