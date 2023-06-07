В Уфе из-за Дня города перекроют четыре улицы

В связи с празднованием Дня города в Уфе перекроют движение на 4 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С шести часов утра 11 июня до полуночи 13 июня в башкирской столице ограничат проезд по участку улицы Ленина (от Коммунистической до Кирова), а на полные сутки 11 и 12 июня будут перекрыты улицы Чернышевского (от Ленина до Мустая Карима) и Мустая Карима (от Коммунистической до Чернышевского).
Проспект Октября на отрезке между Южным и Северным проездами закроют всего на один час в сам День города – с 22:00 до 23:00.
Также изменится схема движения общественного транспорта.